شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية المشتبه به في حادثة الطعن مدان بجرائم إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة مساء أمس الأحد إنها على ثقة من أن المشتبه به في هجوم جنوب لندن هو سوديش أمان الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة.

وقالت لوسي دورسي، نائبة مساعد مفوض شرطة العاصمة، إنها واثقة من أن الهجوم كان حادثا معزولا.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية أن الرجل الذي أردته الشرطة قتيلاً في لندن، الأحد، بعد طعنه 3 أشخاص بسكّين في هجوم نفذه مرتديا حزاما ناسفا مزيفا مدان سابق بجرائم إرهابية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علما بأنه حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات تقريباً بعد إدانته بتهم نشر مواد إرهابية.