شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان في جزيرة بجنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت السلطات اليابانية أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثارصباح اليوم الاثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء. وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل . ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

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