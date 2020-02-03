شكرا لقرائتكم خبر عن لشبونة ... وصول طائرة تُقل برتغاليين قادمة من ووهان والان نبدء بالتفاصيل
وصلت طائرة عسكرية تُقل مجموعة معظمها برتغاليون كانوا في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، إلى لشبونة في وقت متأخر يوم الأحد.
وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن من تم إجلاؤهم، وعددهم 20 شخصا بينهم برازيليان، وافقوا على البقاء في حجر صحي 14 يوما كإجراء وقائي، وهو بروتوكول تتبعه الكثير من الدول الأوروبية.
وهذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر بلغ عددها 250 أوروبيا وصلوا إلى قاعدة عسكرية في جنوب فرنسا صباح الأحد.
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