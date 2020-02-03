تربية ذي قار تعلن انتظام الدوام في مدارسها

اعلنت مديرية التربية في محافظة ذي قار، الاثنين، عن انتظام الدوام في مدارسها اعتباراً من يوم أمس الاحد 2 من شباط الحالي.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمتابعة وزيرة التربية سها خليل العلي بك وبجهود استثنائية مباركة من قبل الهيئات التعليمية وتعاون اولياء امور التلاميذ بالتنسيق مع الاشراف التربوي، انتظم الدوام منذ يوم امس الاحد الموافق 2 /2 / 2020 في مدارس المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار".

واضاف ان "نسب الدوام في جميع الاقضية والنواحي بلغت 100%، في حين بلغت نسب الدوام في مدارس مركز المحافظة 75٪".