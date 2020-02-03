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تربية ذي قار تعلن انتظام الدوام في مدارسها

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اعلنت مديرية التربية في محافظة ذي قار، الاثنين، عن انتظام الدوام في مدارسها اعتباراً من يوم أمس الاحد 2 من شباط الحالي.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمتابعة وزيرة التربية سها خليل العلي بك وبجهود استثنائية مباركة من قبل الهيئات التعليمية وتعاون اولياء امور التلاميذ بالتنسيق مع الاشراف التربوي، انتظم الدوام منذ يوم امس الاحد الموافق 2 /2 / 2020 في مدارس المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار".

 

واضاف ان "نسب الدوام في جميع الاقضية والنواحي بلغت 100%، في حين بلغت نسب الدوام في مدارس مركز المحافظة 75٪".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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