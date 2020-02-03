وزير الخارجية البلجيكي يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت، الاثنين، الى العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية البلجيكي فيليب أوفت وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".
ومن المقرر ان يلتقي أوفت بالمسؤولين العراقيين لبحث العلاقات بين البلدين واخر التطورات السياسية والامينة التي يشهدها العراق والمنطقة.
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