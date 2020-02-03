الرافدين يصدر بيانا بشأن قرض الـ50 مليون المخصص للبناء

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار عند اكتمال البتلو اما الدفعة الثانية فيتم منح 25 مليون دينار عند التسقيف".
واضاف ان "من شروط منح القرض ان يمتلك المواطن قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف من الدرجة الاولى ويشترط تقديم خارطة وإجازة".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.
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