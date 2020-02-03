مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في قصف للجيش السوري على إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد هدد، الجمعة الماضي، خلال اجتماع مع قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، بشن عملية عسكرية في إدلب بزعم وقف تدفق اللاجئين إلى بلاده.

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ويأتي التلويح التركي بعمل عسكري بعد نجاح الجيش السوري، الثلاثاء الماضي، في دخول مدينة "معرة النعمان" التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتشكل استعادتها هدفا استراتيجيا.

وتمثل السيطرة على "معرة النعمان" إعلانا ضمنيا بانتهاء 8 سنوات من الحرب، الأمر الذي يقلب "موازين الصراع" في سوريا على المستويات كافة.

وعلى أثر تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة الاستراتيجية، هرولت تركيا إلى موسكو للنجدة من المعارك عبر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، أعلنته روسيا بداية الشهر الجاري.

وتخضع إدلب لمناطق خفض التوتر التي توافقت عليها موسكو وأنقرة وطهران في حوار أستانة، لكن روسيا طالما أكدت أنها لا تعتبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشمولة في الاتفاق.