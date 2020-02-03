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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " فهد الشرفي" يتهم حزب الإصلاح بتدمير عقيدة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اتهم مسؤول حكومي حزب الإصلاح اليمني، بتدمير العقيدة القتالية لأفرادهم المنتمين للجيش.
وقال مستشار وزير الإعلام، فهد الشرفي، إن حزب الإصلاح عمل وخلال ثلاث سنوات على نزع العداء لجماعة الحوثي لدى أفراده في الجيش وشحنه بدلاً عن ذلك بالعداء للإمارات والجنوب وطارق عفاش.
وأكد الشرفي، أن هذا التدمير للعقيدة القتالية للمقاتل المحسوب على الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، تسبب في انهيار جبهة نهم شرقي صنعاء.
كما اتهم الشرفي أفراد الإصلاح في الجيش بارتكاب فساد مالي وقال: "هناك خلل مالي وإداري، لكن ومعنوي ونفسي أيضاً"، وشدد على دراسة "أسباب نكسة" الجيش الوطني في جبهة نهم "بلا مكابرة".
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