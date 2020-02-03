عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف 7 قنابل أسفل مصنع تسلا في ألمانيا

الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كاد مقر شركة تسلا Tesla الأمريكية في ألمانيا أن يتعرض لكارثة بسبب القنابل والألغام المدفونة في باطن الأرض.



وبحسب موقع hotcars.com، فإن مصنع شركة تسلا Tesla الأمريكية في مدينة Grünheide، المخطط افتتاحه مطلع عام 2021 كاد يتحول إلى رماد بعد أن تم اكتشاف 7 قنابل غير منفجرة في باطن الأرض أثناء عمليات البناء.

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ووفقا لبيان وزارة الداخلية الألمانية، فإن القنابل الـ7 المكتشفة أسفل مصنع تسلا Tesla وزن القنبلة الواحدة منها يقارب 70 كجم، وتعود القنابل الـ7 إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد إلى سلاج الجو في الجيش الأميركي، حيث تم إلقاء تلك القنابل على الأراضي الألمانية دون أن تنفجر على الرغم من مضي أكثر من 75 عاما على انتهاء الحرب.

وأضح بيان الداخلية الألمانية أن القنابل الأمريكية تم التعامل معها بواسطة خبراء المتفجرات دون أن يحدد البيان جدولا زمنيا للبدء بتفكيك القنابل الموجودة أسفل تسلا Tesla.

ولا تعد الحادثة هى الأولى من نوعها، حيث تم العثور في 2016 على قنبلة في الحرب العالمية الثانية يبلغ وزنها 525 كجم في مدينة كولونيا بألمانيا، وفي عام 2017 تم العثور على قنبلة عملاقة أخرى تزن 250 كجم خارج برمنجهام بالمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن مصنع تسلا Tesla في مدنية Grünheide الألمانية يعد أول مصانع الشركة الأمريكية العملاقة داخل القارة الأوروبية وتبلغ مساحته 740 فدانا سيكلف خزينة شركة تسلا 45 مليون دولار.