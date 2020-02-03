جنبلاط: معركة بيرني ساندرز ضد الظلم تذكرني بمعركة كمال جنبلاط

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "معركة المرشح للرئاسة الأميركي ​بيرني ساندرز​ ضد الظلم وعدم المساواة وضد تركيز الثروة في أيدي قلة قليلة، تذكرني كثيرا بنفس معركة الراحل ​كمال جنبلاط​ منذ عقود مضت". إضغط للمزيد

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