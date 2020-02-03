مصادر القوات للجمهورية: تكتل الجمهورية القوية سيشارك في جلسة الثقة

أفاد مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة "الجمهورية" بأن "تكتل ​الجمهورية القوية​ سيشارك في ​جلسة الثقة​ عندما يتحدّد موعدها، لأنّه يعتبر أنّ هذه الجلسة تختلف عن جلسة ​الموازنة​ التي كان مشكوكاً في دستوريتها، كذلك تختلف عن جلسة اقرار قانون العفو، فجلسة الثقة هي جزء من مسار متكامل بدأ باستشارات التكليف في ​القصر الجمهوري​ واستُكمل في استشارات التأليف في ​مجلس النواب​، وسيتوّج في جلسة الثقة في البرلمان، وبالتالي هذا مسار طبيعي وبديهي ودستوري وبالتالي"، مؤكدة أن تكتل الجمهورية القوية حريص على مبدأ الجمهورية وعلى الجانب الدستوري والمؤسساتي وحريص على المسارات الدستورية، وبالتالي إنطلاقاً من كل هذه العوامل، يعتبر أنّ مشاركته هي بديهية وطبيعية في جلسة من هذا النوع لا تشوبها اي شائبة، بل تأتي تتويجاً لمسار بدأ في التكليف وينتهي في الثقة".

وأوضحت المصادر أن "التكتل سيحدّد موقفه النهائي من موضوع منح الثقة او حجبها عندما يصدر ​البيان الوزاري​ في صيغته النهائية، وعندما يُحدّد موعد جلسة الثقة سيلتئم التكتل من اجل اعلان موقفه النهائي. اما اليوم، وفي موقف اولي، يعتبر التكتل أنّه يميل الى عدم منح الثقة لسببين اساسيين: السبب الاول هو انّ الطريقة التي تشكّلت فيها ​الحكومة​ مخالفة لما نادت به الناس المنتفضة منذ 17 تشرين، أي حكومة اختصاصيين مستقلّين. كما انّ تشكيلها خالف وجهة نظر القوات اللبنانية التي اعلنتها منذ 2 ايلول الماضي لجهة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، اما السبب الثاني الذي جعل القوات تميل الى عدم منح الثقة، فهو متصل بطريقة مقاربة موازنة 2020 سواء لجهة مشاركتها في الجلسة أم لجهة تبنيها الموازنة الصادقة".