أشارت سفيرة لبنان في الصين ميليا جيور، إلى "أن التواصل مع اللبنانيين هو بشكل يومي ولا إصابة لأي لبناني في الصين".
وأكدت جيور بأن "الاجراءات الصينية بمنع الخروج الا للضرورة مفيد جداً للبنانيين والصينيين وكل السكان، وأن التواصل دائم ومستمر من قبل السلطات الصينية منذ أسبوع بشكل يومي وخصوصاً بالإجراءات وأنواع الإصابات والإرشادات".
ولفتت إلى أن اللبنانيين "لم يطلبوا الإجلاء الا من قبل شخصين، الأول انتقل إلى الأردن مع الجالية الأردنية بناءً لطلبه وبالتنسيق مع السلطات الأردنية، والعمل جار على نقل الثاني بانتظار انتهاء الإجراءات".
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة لبنان في بكين: نتواصل يوميا مع اللبنانيين بالصين ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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