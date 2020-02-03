وزيرة الإعلام: البيان الوزاري سيكون متناسباً مع تحدّيات مرحلة الطوارئ

كشفت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن "لجنة البيان الوزاري ستعقد اليوم اجتماعها الاخير لإنجاز البيان الوزاري في صيغته النهائية، على أن يجتمع مجلس الوزراء منتصف هذا الاسبوع لإقراره رسمياً"، مشيرة الى أن "لجنة صوغ البيان غير معنية رسمياً بالتسريبات حول البيان الوزاري الذي كان لا يزال حتى أمس مسودة قيد النقاش"، موضحة انّ "الوزراء سيأتون اليوم بملاحظاتهم عليها، تمهيداً لإقرارها".
وفي حديث صحافي، أكدت عبد الصمد أن "البيان سيكون متناسباً مع تحدّيات مرحلة الطوارئ التي نمرّ فيها حالياً، وبالتالي فهو سيتضمن الاولويات الحيوية والخيارات اللازمة لمواجهة هذه المرحلة والتعامل مع استحقاقاتها".
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