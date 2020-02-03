الجمهورية: شينكر سيزور لبنان بعد نيل الحكومة الثقة

افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" بأنّ مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون ​الشرق الاوسط​ ​ديفيد شينكر​ سيزور ​لبنان​ بعد نيل ​الحكومة​ الثقة. وكان شينكر قد أعلن خلال زيارته ​إسرائيل​ أن "​الاقتصاد اللبناني​ في وضع أسوأ مما يظن البعض، حيث نعتقد أنّ الاحتياطات من العملات الأجنبية أقل بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه علناً". إضغط للمزيد

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