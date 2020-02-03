رئيس بلدية زحلة: كلّ ما يُساق ضدّي غير واقعي ولا أحد يُمكن أن يضعنا تحت جناحيه

أكد رئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​، لـ"الأخبار" أن "كلّ ما يُساق ضدّه غير واقعي وتنظير. فنحن في المجلس البلدي 24 عضواً، استقال اثنان فقط. أعتقد أنّ القصة شخصية".

وتهم زغيب عضوي ​البلدية​ غسان المر وشارل سابا بأنّهما باستقالتهما "يُسايران رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، ويُحضّران للتحالف معها مُستقبلاً".

ووصف بلديته بأنّها "نظيفة والأولى في الشفافية. أما بخصوص جدول الأعمال، فأوزعه مُسبقاً، ولكن ممكن لحاجات ضرورية أن نطرح بنوداً من خارجه".

وعن مخصصات السفر، قال: "لا تتعدّى الـ 12 مليون ليرة، وهي مُخصصة لسفرتين في ​السنة​، أولاً لأننا أعضاء في شبكة المدن المبدعة ــــ ​اليونسكو​، والثانية الرابطة الدولية للفرنكوفونية لرؤساء ​البلديات​".

ونفى وجود "تصفية حسابات كاثوليكية" معه، "فأنا لا أشتغل ​سياسة​ ولا أحد يُمكن أن يضعنا تحت جناحيه".