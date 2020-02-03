أكد رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، لـ"الأخبار" أن "كلّ ما يُساق ضدّه غير واقعي وتنظير. فنحن في المجلس البلدي 24 عضواً، استقال اثنان فقط. أعتقد أنّ القصة شخصية".
وتهم زغيب عضوي البلدية غسان المر وشارل سابا بأنّهما باستقالتهما "يُسايران رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، ويُحضّران للتحالف معها مُستقبلاً".
ووصف بلديته بأنّها "نظيفة والأولى في الشفافية. أما بخصوص جدول الأعمال، فأوزعه مُسبقاً، ولكن ممكن لحاجات ضرورية أن نطرح بنوداً من خارجه".
وعن مخصصات السفر، قال: "لا تتعدّى الـ 12 مليون ليرة، وهي مُخصصة لسفرتين في السنة، أولاً لأننا أعضاء في شبكة المدن المبدعة ــــ اليونسكو، والثانية الرابطة الدولية للفرنكوفونية لرؤساء البلديات".
ونفى وجود "تصفية حسابات كاثوليكية" معه، "فأنا لا أشتغل سياسة ولا أحد يُمكن أن يضعنا تحت جناحيه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية زحلة: كلّ ما يُساق ضدّي غير واقعي ولا أحد يُمكن أن يضعنا تحت جناحيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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