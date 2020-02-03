إخماد حريق شقة في القليلة ونقل ثلاث إصابات إلى المستشفى

اخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقا شب داخل منزل في القليلة - صور. توازياً نقل العناصر مواطناً اصيب بحالة اختناق جراء الحريق و آخر بحالة غياب عن الوعي إلى ​مستشفى​ اللبناني الإيطالي للمعالجة. فيما تولت جهات أخرى نقل إصابة ثالثة إلى المستشفى.

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