النشرة: وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بان ​الحراك الشعبي​ في صيدا نظم وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في المدينة رفضا لسياسة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وادارة المصارف تحت شعار مستمرون من اجل التغيير، ومستمرون ضد السلطة الفاسدة.

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