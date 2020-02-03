تنظيم "القاعدة" يتبنى إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الأمريكية

أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" مسؤوليته عن هجوم قتل فيه 4 أشخاص مع المهاجم، في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ديسمبر الماضي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد جاء في التسجيل الصوتي الذي نشره التنظيم في اليمن، اليوم الأحد: "نبارك لأمتنا المسلمة ونتبنى عملية الشهيد البطل الفارس المغوار محمد بن سعيد الشمراني".
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من مدى مصداقية هذا التسجيل.
المصدر: رويترز
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