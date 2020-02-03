وأورد المصدر أن المشتبه فيه أصيب في يده بعد إطلاق النار عليه من الشرطة، وأظهرت الصور رجلا مثبتا على الأرض في طريق مزدحم، بينما كان الشهود يتابعون ما يجري في خوف.
ونقلت صحيفة "إتش إل إن" البلجيكية عن المدعي العام في البلاد قوله إن "التحقيق مستمر، وسنعلق لاحقا"، فيما رجح شهود عيان أن تكون منفذة الهجوم امرأة.
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وبحسب مصادر بلجيكية، فإن حالة الشخصين اللذين أصيبا في الهجوم ليست خطرة، وهما في المستشفى حاليا حيث يتلقيان العلاج.
وكانت العاصمة بروكسل قد شهدت حوادث طعن مماثلة، خلال السنوات الماضية، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدد الاعتداءات في البلد الأوروبي.
ويأتي إطلاق النار على مسلح في بلجيكا، بعد ساعات فقط من سقوط جريحين في العاصمة البريطانية لندن، عقب مهاجمتهما من شخص مسلح بسكين.
وقالت الشرطة البريطانية إن الهجوم تم احتواؤه، مضيفة أن الشخص الذي شن الهجوم بسكين لقي مصرعه بالرصاص.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في لندن، فإن السلطات أعلنت إجراء تحقيق لتحديد طبيعة الهجوم وما إذا كان عملا إرهابيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادثة لندن بساعات.. جرحى بعملية طعن في بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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