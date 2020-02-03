شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يفتتح مقر النقابة الفرعية للمحامين فى المنيا 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة بمحافظة المنيا الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، وأوضح محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، أن المبنى 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الاداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين غدا الاثنين، بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

Advertisements

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .