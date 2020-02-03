حدث ليلاً| تعليق "الوزراء" على العائدين من الصين.. وتفاصيل وفاة رئيس أوراسكوم



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الكاميرات تكشف تفاصيل وفاة الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، حول حادث وفاة خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم.

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متحدث "الوزراء": المصريون العادئون من "ووهان" ليسوا حاملين للمرض

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السفارة المصرية في بكين ستتابع المصريين المقيمين في الصين.

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مصرية تكشف عن أسباب بقائها في الصين رغم انتشار "كورونا" - فيديو

كشفت بسمة محمود، مصرية مقيمة في مدينة بكين الصينية، عن تفاصيل بقائها في الصين وعدم العودة إلى مصر.

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مصري عائد من الصين يكشف عن سبب ظهوره وحيدًا داخل الطائرة

كشف عبد السلام ممدوح، عن تفاصيل ظهور صورته في وكالات الأنباء العالمية وهو يجلس في الطائرة وحيدًا عائدًا من الصين إلى مصر.

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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.28%

اعتمد محاظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مساء الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 70.28%.

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وزير التعليم العالي محذرًا المواطنين: شهادات الكيانات الوهمية غير معتمدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة من خلال الضبطيات القضائية تقوم بغلق أي كيانات تعليمية وهمية تقدم شهادات مزورة إلى المواطنين.

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"تمنع خروج الفيروسات بنسبة 100%".. شاهد سيارات الإسعاف المصرية الجديدة لمواجهة "كورونا"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري لقطات بكاميرا برنامج "مساء دي إم سي"، اليوم الأحد، للتجهيزات داخل سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم المخصصة لمواجهة فيروس كورونا في مصر.

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للعام الثاني.. عدم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا ببورسعيد

أكدت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء الأحد، أنه لن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلكترونيًا، بسبب عطل في الموقع الإلكتروني المخصص للنتيجة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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شكّل جمعية أهلية ونصب نفسه مديرًا لها.. تفاصيل إيقاف إمام مسجد بالمنوفية عن العمل

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة إمام مسجد الشهداء بقرية البتانون التابعة لإدارة شبين الكوم بمديرية المنوفية، للتحقيق وإيقافه عن العمل 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات.

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أهداه عبدالناصر لمدريد.. زاهي حواس يطالب بعودة معبد "دابود" من إسبانيا

طالب عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، بتغطية معبد دابود في العاصمة الإسبانية مدريد، لحمايته من الطقس العاصف.

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استبعاد من ليس له صفة وظيفية.. التشكيل الجديد لـ"الجنة العليا للحج والعمرة"

أعاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، مستبعدًا من ليس له صفة وظيفية، لتصبح قائمة على مسميات وظيفية بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية.

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19 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين.. و"مرتضى" و"عاشور" و"رجائي" الأبرز

شهدت معركة الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، صراعًا شرسًا بين عدد من المرشحين من ذوي الثقل، حيث تقدم للمنصب 19 مرشحًا، بعدما أغلقت النقابة العامة للمحامين، الأحد، باب تلقي أوراق الترشح في الانتخابات التي تُعقد 15 مارس المقبل على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

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الشرطة البريطانية: منفذ هجوم الطعن كان بحوزته عبوة ناسفة "وهمية"

ذكرت الشرطة البريطانية، أن الرجل الذي قتل برصاص ضباط مسلحين بعد هجوم طعن في جنوب لندن، قد عثر بحوزته على عبوة ناسفة "وهمية" ملفوفة حول جسده .

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ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 361 شخصا بسبب فيروس كورونا

وصل عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 361 شخصا، مع وجود من 17 ألف و205 حالات اصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية الأحد الموافق 2 فبراير، في ظل استمرار تفشي الوباء.

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المغرب: استقبال العائدين من الصين بالمستشفى العسكري.. ولا إصابات بينهم بـ"كورونا"

أكد مسئول طبي مغربي أن 79 من المواطنين المغاربة العائدين من الصين، الأحد، والذين تم استقبالهم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، يتم التكفل بهم في أفضل الظروف سواء من الناحية الطبية أو التقنية، مشددا على أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بينهم.

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صحيفة بريطانية: منفذ هجوم لندن أُطلق سراحه من السجن منذ أيام على خلفية اتهامات بالإرهاب

كشفت صحيفة بريطانية، الأحد، أن منفذ هجوم الطعن في شارع ستريتهام جنوب لندن تم إطلاق سراحه منذ أيام من السجن بعد إدانته بتهم إرهابية في 2018.

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