أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء).

وأضافت الهيئة في بيان لها عبر الموقع الإلكتروني، أن طقس الاثنين معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تتواجد الشبورة في الصباح الباكر، كما تتكون السحب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، ما تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة هناك.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 19 -9، السواحل الشمالية 19 - 12، جنوب سيناء والغردقة 24 - 13، شمال سيناء 22- 6، جنوب الصعيد 24 - 10.

وعن طقس الثلاثاء قالت الهيئة، إن حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتواجد الشبورة في الصباح الباكر، كما تتكون السحب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي غلى سقوط أمطار خفيفه على بعض المناطق المتفرقة هناك.

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وتابعت: "تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون معتدلة على جنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد".

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 20 -9، السواحل الشمالية 19 - 12، جنوب سيناء والغردقة 23 - 13، شمال سيناء 22- 8، جنوب الصعيد 24 - 10.

وأضافت الهيئة، أن طقس الأربعاء، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22 -11، السواحل الشمالية 21- 12، جنوب سيناء والغردقة 24 - 14، شمال سيناء 22- 9، جنوب الصعيد 25 - 10.