آبي: سنتخذ إجراءات للحماية من فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال آبي أمام البرلمان إن اليابان بدأت بالفعل في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس.

وتحركت اليابان، يوم الأحد، للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين على الاقتصاد، حيث بدأت تطبيق إجراءات جديدة صارمة تهدف لمكافحة انتشار الفيروس وتشمل استهداف الزائرين الأجانب.

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وأعلنت اليابان اكتشاف 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، يوم السبت، بعضها دون ظهور أعراض.