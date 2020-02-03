شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني: سنتخذ خطوات لحماية مواطنينا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين إن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال آبي أمام البرلمان إن اليابان بدأت بالفعل في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس.

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