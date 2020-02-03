شكرا لقرائتكم تسجيل صوتي يكشف خفايا الأوكرانية.. طيار "أرى ضوء صاروخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال المعلومات حول استهداف الطائرة الأوكرانية فجر الثامن من يناير من قبل الحرس الثوري الإيراني تتكشف. وفي جديدها، ما أظهره تسجيل صوتي لقائد احدى الطائرات المحلقة أثناء استهداف الأوكرانية يتحدث عن رؤيته لضوء صاروخ، بحسب وکالة "يونيان" الإخبارية الأوکرانية.

فقد نشرت تلك الوکالة مساء الأحد ما قالت إنه مقطع صوتي لمحادثة بين طيار إحدى الطائرات المحلّقة بالسماء وبرج المراقبة في مطار #طهران خلال الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية.

وقال الطيار خلال المحادثة إنه يرى ضوء الصاروخ وإصابته للطائرة وحدوث انفجار كبير.

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إلى ذلك، نقلت "يونيان" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن المحادثة بين الطيار الإيراني وبرج المراقبة تثبت أن إيران عرفت سبب انفجار الطائرة منذ البداية.

يُذكر أن إيران نفت في البداية إصابة الطائرة بصاروخ، ثم بعد ثلاثة أيام اعترفت بإسقاطها واعتبرته "خطأ بشريا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 11 يناير، مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً، إلا أنه زعم أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة، قائلاً "إن الطائرة حرفت مسارها للعودة"، وهو ما نفته لاحقاً أوكرانيا بالخرائط. وعازياً السبب إلى "التوتر" الذي كان سائداً، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، إن الحرس ظن أن الطائرة صاروخ كروز، كاشفاً أنها أُسقطت بصاروخ قصير المدى