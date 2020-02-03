رئيس الوزراء الياباني: سنتخذ خطوات لحماية مواطنينا من فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن "السلطات اليابانية سنتخذ خطوات لحماية مواطنينا من ​فيروس كورونا​ ​​​​​​".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت اليوم أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 360 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 56 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية أن وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال على حالها إذ سجّلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.