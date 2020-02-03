موراليس أبدى رغبته بالعودة الى بوليفيا والترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أعرب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مقابلة مع صحيفة لاتيرسيرا التشيلية عن رغبته بالعودة إلى وطنه والترشّح لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في أيار المقبل، مضيفا:""أنا متأكد من أن الشعب البوليفي يطلب مني العودة".
وكشف موراليس الذي يعيش حاليا في الأرجتنين انه في الليلة التي غادر فيها بوليفيا متوجها الى المكسيك لم يكن بحوزته سوى حقيبة فيها بعض الملابس وبعض الطعام ومن ألفين الى ثلاثة آلاف دولار، لافتا الى ان استبداله بالرئيسة الانتقالية جانين آنيز يرقى الى ان يكون انقلابا، معتبرا نفسه "ضحية للامبراطورية الأميركية".
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