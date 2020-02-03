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موراليس أبدى رغبته بالعودة الى بوليفيا والترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

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أعرب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في ​مقابلة​ مع صحيفة لاتيرسيرا التشيلية عن رغبته بالعودة إلى وطنه والترشّح ل​انتخابات​ مجلس الشيوخ التي ستجرى في أيار المقبل، مضيفا:""أنا متأكد من أن الشعب البوليفي يطلب مني العودة".

وكشف موراليس الذي يعيش حاليا في الأرجتنين انه في الليلة التي غادر فيها ​بوليفيا​ متوجها الى ​المكسيك​ لم يكن بحوزته سوى حقيبة فيها بعض الملابس وبعض الطعام ومن ألفين الى ثلاثة آلاف ​دولار​، لافتا الى ان استبداله بالرئيسة الانتقالية جانين آنيز يرقى الى ان يكون انقلابا، معتبرا نفسه "ضحية للامبراطورية الأميركية".

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