أ ف ب: الأسهم الصينية تخسر حوالى 9% بسبب كورونا

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "بورصتا ​الصين​ القاريّة انخفضت صباح الإثنين في مستهلّ أول جلسة تداول تعقدانها بعد عطلة طويلة، إذ بلغت خسائرهما حوالى 9%، وذلك بسبب هلع المستثمرين من ​فيروس كورونا​ المستجدّ الذي تفشّى في البلاد وتداعيات هذا الوباء على ​الاقتصاد​".

وفي أول جلسة تداول منذ عطلة رأس ​السنة​ القمرية والتي تمّ تمديدها ثلاثة أيام بسبب الوباء المتفشّي، خسر المؤشّر الرئيسي في بورصة ​شانغهاي​ 8,73 بالمئة من قيمته ليبلغ 2716,70 نقطة، في حين خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شنتشن 8,99% من قيمته ليبلغ 1598,80 نقطة.