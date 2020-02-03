رئيسة تايوان:سنتخذ خطوات لتفادي الآثار السلبية على الاقتصاد جراء كورونا

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي انغ وين انه سنتخذ خطوات لتفادي ​الآثار​ السلبية على ​الاقتصاد​ جراء ​كورونا​ ​​​​​​. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا القادم من الصين، في حين اكتشف أكثر من مئة حالة خارج الصين.

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