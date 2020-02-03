توسك يؤيد رغبة اسكتلندا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس السابق للمجلس الأوروبي وزعيم أكبر حزب في ​البرلمان الأوروبي​ ​دونالد توسك​، عن تأييده لانضمام ​اسكتلندا​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​.

وأشار الى أنه "عاطفيا، ليس لدي أدنى شك في سرور الجميع هنا في ​بروكسل​، وفي ​أوروبا​ بشكل عام"، لافتا الى أنه "ينبغي على المرء احترام ​النقاش​ الداخلي في ​المملكة المتحدة​"، مشددا على أن "التدخل في ذلك، ليس من شأنه".

وحذر توسك من أنه "لن يتم قبول اسكتلندا بشكل أتوماتيكي"، مشددا على أنه "يتفهم شعور الاسكتلنديين، خاصة بعد خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي".

وذكرت الأنباء أن "البرلمان الاسكتلندي رفض نزع علم الاتحاد الأوروبي عن مبنى البرلمان في إدنبره، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد حيث كان من المفترض إنزال العلم في 31 كانون الثاني، تزامنا مع خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي.