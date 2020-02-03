سلطات تايوان سنتخذ خطوات لتفادي الآثار السلبية على الاقتصاد جراء كورونا

أعلنت الرئاسة التايوانية أن "السلطات في البلاد سنتخذ خطوات لتفادي ​الآثار​ السلبية على ​الاقتصاد​ جراء ​كورونا​". وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس التايواني استعداد بلاده لتقديم المساعدة على الصين لمحاربة تفشي فيروس الكورونا، كما شددت السلطات في الجزيرة القيود المفروضة على الزوار من الصين لمنع انتشارها. حيث يربط تايوان صلات اقتصادية وثقافية وثيقة مع الصين وأبلغت حتى الآن عن 4 حالات إصابة بالفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين في مقاطعة هوبي وبلغ عدد الوفيات 56 حالة حتى الآن.

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