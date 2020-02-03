سفير الصين بالرياض: يمكن الوقاية من كورونا والسيطرة عليه وعلاجه

أكد السفير الصيني لدى ​السعودية​ تشن وي تشينغ أن حكومة بلاده تولي اهتماماً بالغاً للوقاية من ​فيروس كورونا​ واحتواء انتشاره، مبيّناً أن الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ أصدر عدة توجيهات بهذا الخصوص، حيث تم تأسيس فريق العمل المركزي لمواجهة انتشار الوباء.

ولفت في حديث صحفي إلى انه "اتّخذنا سلسلة من إجراءات حاسمة واستثنائية. كذلك، أوفدت ​الحكومة​ و​الجيش​ الخبراء الطبيين إلى ووهان المنكوبة للمساندة، وأُغلقت كل الطرق إلى خارج المدينة، وأنشأت مستشفيين مختصّين بما فيهما 2300 سرير لعلاج المرضى معزول، تمّ تشغيل أحدهما اليوم".

ونوه بأن ​وزارة المالية​ وزّعت مبلغ 4.4 مليار يوان لمساندة الأعمال الوقائية، وتنشر اللجنة الوطنية للصحة البيانات المعنية والإجراءات الوقائية في حينه، كما يتم عقد ​مؤتمر​ صحافي كل يوم لإطلاع الجماهير على المستجدات فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا الجديد. وأضاف "لدينا خبرة في مكافحة فيروس SARS و​فيروس إيبولا​ وإنفلونزا الطيورH1N1، كما لدينا الثقة والقدرة للتغلّب على فيروس كورونا الجديد".

وتوقع أن يصل عدد الحالات المؤكدة إلى ذروته في الفترة القصيرة المقبلة، وينخفض بشكل تدريجي إذا كانت الإجراءات المعنية فعّالة، منوهاً بأنه بعد الكشف عن الوباء استغرق الخبراء أسبوعا واحدا لتبيّن أن مسبب المرض هو فيروس كورونا الجديد، ومشاركة تسلسل جيني الفيروس مع ​منظمة الصحة العالمية​ والدول المعنية، مؤكدا انه "يمكن الوقاية من كورونا والسيطرة عليه وعلاجه".