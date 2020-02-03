خارجية ألمانيا:اجتماع لوزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا بآذار

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في منتصف آذار.
وأشار ماس إلى أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة .
يذكر ان العاصمة الألمانية برلين استضافت يوم 19 كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
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