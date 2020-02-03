خارجية ألمانيا:اجتماع لوزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا بآذار

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، أن وزراء خارجية ​مؤتمر برلين​ حول ​ليبيا​ سيجتمعون في منتصف آذار.

وأشار ماس إلى أن ​ألمانيا​ ستعمل مع ​مجلس الأمن الدولي​ لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه ​الأمم المتحدة​ .

يذكر ان العاصمة الألمانية برلين استضافت يوم 19 كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في ​موسكو​، بحضور ​ممثلين​ عن ​روسيا​ الاتحادية و​تركيا​.