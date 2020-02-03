حصيلة وفيّات كورونا في الصين ترتفع إلى 360 بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة

أعلنت ​السلطات الصينية​ أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ ارتفع إلى 360 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 56 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة ​الجديدة​ التي نشرتها ​لجنة الصحة​ في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال على حالها إذ سجّلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.