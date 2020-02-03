حصيلة وفيّات كورونا في الصين ترتفع إلى 360 بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصينية أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 360 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 56 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال على حالها إذ سجّلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.
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