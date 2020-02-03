طرابلسي: فلسطين العربية الصامدة ليست للبيع وليست سلعة ولا صفقة

أكد النائب ​عدنان طرابلسي​، أن "​فلسطين​ العربية الصامدة ليست للبيع وليست سلعة ولا صفقة في حسابات الدول، ولو مضى قرن وأكثر ستبقى فلسطين عربية ولن نتخلى عنها". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار طرابلسي إلى تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن "التصدي لصفعة العصر التي سميت ​صفقة القرن​، يكون بالوعي ووحدة الصف فلسطينيا وعربيا وإسلاميا".

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