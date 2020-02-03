ذكرت معلومات صحافية أن أربعة أشخاص من بلدة ​ببنين​، نقلوا إلى أحد المراكز الطبية للمعالجة، نتيجة شعورهم بإعياء شديد نتيجة تناولهم مثلثات جبنة معلبة تبين أنها متعفنة وعليها بقع سوداء وخضراء، رغم أن التاريخ المطبوع عليها يشير إلى أن صلاحيتها غير منتهية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تسمم 4 أشخاص في ببنين نتيجة تناولهم مثلثات جبنة معلبة تبين أنها متعفنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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