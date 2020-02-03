حنكش: كيف لعاقل وصادق مع نفسه أن يمنح ثقة لحكومة أقنعة

حنكش: لن نمنح الثقة لحكومة «التكنو ـ محاصصة»



اعتبر عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ أن "​حكومة حسان دياب​ هي حكومة اللا ثقة بامتياز، فلا ​المجتمع الدولي​ يأمن لها انطلاقا من ولادتها بشكل مخالف لمطالب ال​لبنان​يين المنتفضين في الطرقات والساحات، ولا من قبل ​الشعب اللبناني​ الذي شاهد في أخطر مرحلة اقتصادية يمر بها لبنان، مسرحية هزلية داخل ​مجلس النواب​ الذي أقر ​الموازنة​ بأقل من ثلاث ساعات وبشكل مخالف للدستور وبحضور يتيم لرئيس ​الحكومة​"، متسائلا:"كيف لعاقل وصادق مع نفسه أن يمنح ثقة لحكومة أقنعة مركبة على قاعدة ​المحاصصة​ وتقاسم الجبنة وتوزيع الأدوار، حكومة تبنت موازنة سابقتها التي أسقطها الشعب اللبناني في الشارع"، مؤكدا بالتالي أن على الكتل النيابة أن تحكّم ضميرها وتتحمل مسؤولياتها أمام الله وأمام التاريخ وأمام الرأي العام المحلي والدولي.

وفي حديث صحافي، أوضح حنكش أن "حضور نواب كتلة الكتائب ​جلسة الثقة​ من عدمه مازال قيد الدرس، لكنهم حتما لن يمنحوا الثقة لحكومة أقل ما يمكن القول فيها انها حكومة التكنو - محاصصة فسواء كان هناك معركة ثقة في مجلس النواب أم لا، ستبقى النتيجة واحدة حكومة غير جديرة بنظر اللبنانيين ومخيبة للآمال بنظر ​الدول العربية​ والغربية وغير مؤهلة بالتالي لإخراج البلاد من النفق".