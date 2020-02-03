منفّذ هجوم لندن مدان سابق بجرائم إرهابية

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لندن: أفادت تقارير إعلامية بريطانية أنّ الرجل الذي أردته الشرطة قتيلاً في لندن الأحد بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر في هجوم نفّذه مرتدياً حزاماً ناسفاً مزيّفاً هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن مؤخراً.

وقالت وسائل الإعلام إنّ المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علماً أنّه حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريباً بعد إدانته بتهم نشر موادّ إرهابية.

وبحسب صحيفة الغارديان فإنّ المهاجم اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عاماً.

وبحسب سكاي نيوز فقد أطلق سراحه في كانون الثاني/يناير الفائت بعدما أمضى نصف فترة عقوبته.

وحكم عليه بالسجن بسبب نشره على مجموعة عائلية في تطبيق واتساب نشرة دعائية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

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ومساء الأحد وعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بأنّه سيعلن في الصباح الباكر من يوم الإثنين عن "تغييرات جوهرية" في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد نحو شهرين من هجوم نفّذه على جسر لندن مدان سابق بالإرهاب حصل بدوره على إطلاق سراح مشروط بعد قضائه نصف فترة عقوبته.

وبعد الاعتداء طلبت الحكومة التشدّد في الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم إرهابية، وإنهاء عمليات الإفراج التلقائية وكذلك الإنهاء التامّ للافراج بشروط على المدانين بتهم ارهابية وزيادة موازنة شرطة مكافحة الإرهاب في السنة المالية المقبلة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2018 شخصين طعنا في هجوم ارهابي على جسر "لندن بريدج".