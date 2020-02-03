شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: تركيا ستواجه تحركاً دولياً لفضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد العنزى، الكاتب الكويتى، أن تركيا ستواجه خلال الفترة المقبلة تحركات دولية لفضح ملف انتهاكاتها لحقوق الإنسان سواء داخل تركيا أو خارجها، وبالتحديد الدول التى يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فيها بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات انكشفت بشكل كبير خلال مراجعة ملف تركيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

وبشأن ما إذا كان المجتمع الدولى سيتحرك لمواجهة القمع الذى تشهده تركيا، قال الكاتب الكويتى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العلاقات التركية الأمريكية ستلقي بظلالها على سير هذا التحرك بالوقت الراهن وبشكل موقت طبقا للمصالح المشتركة في المنطقة وإن كان هناك مناورة فرنسية ببيانها استبقت هذه الأحداث وكشفت مواصلة تركيا دعم الإرهابيين وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وأشار مساعد العنزى، إلى أن تركيا ستواجه تحركات دولية مؤثرة وستؤثر على تركيا وخاصة من الناحية الاقتصادية مما ينعكس على الناحية الاجتماعية، لافتا إلى أن تركيا اليوم تتدخل وتتوسع بالمنطقة بشكل واضح وتمارس انتهاكات ضد الدول العربية، وهو ما يظهر من ممارسات الرئيس التركى عبر دعم الإرهابيين سواء فى سوريا أو فى ليبيا لتنفيذ مخططه الاستعمارى، وهذا ما لن يسمح به من قبل الدول العظمى أولا ودول المنطقة ثانيا .

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