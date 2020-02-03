مسيرة شبابية في صيدا تنديداً بصفقة القرن

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​مسيرة​ شبابية انطلقت في ​مخيم عين الحلوة​ بدعوة من شباب المخيم رفضا ل​صفقة القرن​ الاميركية وقد جابت شوارع المخيم منددة بقرار الرئيس الاميركي ​ترامب​ وهي المسيرة الخامسة في غضون ايام.

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