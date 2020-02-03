افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان مسيرة شبابية انطلقت في مخيم عين الحلوة بدعوة من شباب المخيم رفضا لصفقة القرن الاميركية وقد جابت شوارع المخيم منددة بقرار الرئيس الاميركي ترامب وهي المسيرة الخامسة في غضون ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة شبابية في صيدا تنديداً بصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.