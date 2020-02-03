شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أثار نظام التقاعد غضب القطريين ضد تميم؟ .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار نظام التقاعد غضب القطريين، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التى كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة، النظام الذى تسبب في التعسف بالقطريين في الدوحة.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز معلومات أثارت الغضب لدى القطريين من هذا النظام كالتالي..

1- نظام التقاعد القطري يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكر

2- النظام الجديد يجرد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف أثناء قيامه بواجبات وظيفته

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3- يؤدي النظام الجديد للتقاعد في قطر إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها

4- عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل

5- يؤدى نظام التقاعد في قطر إلى سحب السكن الحكومي من الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد

6- القانون به فجوات واسعة ويفرق بين فئات المتقاعدين خاصة وأن البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة