شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة في مواجهة الديكتاتور التركي.. قيادى سابق بحزب أردوغان يؤسس حزبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى رفات سردار أوغلو، وزير الصحة السابق والبرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية التركي ، مشاورات جادة وموسعة للإعلان عن حزبه الجديد المزمع إعلان تأسيسه في نهاية شهر فبرايرالجاري، واجتمع القيادى السابق بحزب العدالة والتنمية، مع مجموعة أخرى من السياسيين يطلقون على أنفسهم "حركة نار الراعي"، في مدينة سقاريا ، واتخذوا قرارًا بتأسيس حزب جديد نهاية شهر فبراير.

وقال سردار أوغلو: "سنؤسس الحزب وأنهينا أعمال البرنامج ويجري الآن كتابة اللائحة أيضًا جاهزة، وسندعو أعضاء مجلس المؤسسين للاجتماع قبل نهاية الشهر، وسنشاركهم آخر التعديلات، وسنحدد موعد إعلان الحزب بعد الحصول على موافقتهم".

بينما كان من المرتقب إعلان علي باباجان عن تشكيل حزبه الجديد، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته وتأسيس حزبه المعارض لأردوغان نهاية العام الماضي، فوجئت الأوساط السياسية في تركيا بتأسيس حزب اجتماعي يقوده عضو سابق في حزب العدالة والتنمية.

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رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أسس حزبًا جديدًا بعنوان "حزب اتحاد الأناضول " بعد ما أنهى الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية في 2 ينايرالماضى.

وأوضح يالتشين أن الغرض من تأسيس حزبه الجديد هو مواصلة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت غطاء حزب سياسي، بسبب تضييق أردوغان وحزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يكون حزب علي باباجان رابع الأحزاب التي يتم تأسيسها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، ليدخل الساحة السياسية في 2020 .