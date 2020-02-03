بطلبٍ من السلطات التونسيّة، إجلاء 10 تونسيّين من ووهان الصينيّة على متن طائرةٍ جزائريّة

أقلعت فجر اليوم الأحد، طائرة جزائرية بإتجاه الصين لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان وعددهم 36 أغلبهم من الطلبة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق المصدر نفسه، فإنه "سيعود على متن نفس الطائرة عشرة تونسيين بناء على طلب من السلطات التونسية".

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وفي نفس الإطار، "تحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة إنتشار حمى فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي".