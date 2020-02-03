منفّذ هجوم لندن مُدان بـ"الإرهاب" أُطلق سراحه مؤخرًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير إعلامية بريطانية أنّ الرجل الذي أردته الشرطة قتيلاً في لندن، الأحد، بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر في هجوم نفّذه مرتديًا حزامًا ناسفًا مزيّفًا، هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن مؤخرًا.

وقالت وسائل الإعلام إنّ المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي، بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علماً بأنّه حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بعد إدانته بتهم نشر موادّ إرهابية.

وبحسب صحيفة "ذي غارديان"، فإنّ المهاجم اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عامًا. وبحسب "سكاي نيوز"، فقد أطلق سراحه في كانون الثاني/ يناير الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته.

وحكم عليه بالسجن بسبب نشره على مجموعة عائلية في تطبيق "واتساب" نشرة دعائية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

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ومساء الأحد، وعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، بأنّه سيعلن في الصباح الباكر من يوم الإثنين عن "تغييرات جوهرية" في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد نحو شهرين من هجوم نفّذه على جسر لندن مدان سابق بالإرهاب حصل بدوره على إطلاق سراح مشروط بعد قضائه نصف فترة عقوبته.

وبعد الاعتداء، طلبت الحكومة التشدّد في الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم إرهابية، وإنهاء عمليات الإفراج التلقائية وكذلك الإنهاء التامّ للإفراج بشروط على المدانين بتهم إرهابية وزيادة موازنة شرطة مكافحة الإرهاب في السنة المالية المقبلة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، شخصين طعنا، في هجوم لإرهابي على جسر "لندن بريدج".