لبنان: مظاهرات أمام السفارة الأميركية تصديا لصفقة "القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في محيط السفارة الأميركية، شماليّ بيروت، رفضًا لـ"صفقة العار"، مشيرين إلى خطة "السلام" التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل أيام لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحمل عشرات المتظاهرين في محلة عوكر شمال بيروت أعلام فلسطين والحزب الشيوعي اللبناني، مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل، كما رفعوا لافتات كتب في أبرزها "لا تفاوض ولا حوار" و"صفقة القرن لن تمرّ". وأكدت لافتة أخرى حملها رجل مسنّ "حق العودة لفلسطين حق فردي وجماعي كفلته قرارت الشرعية الدولية".

وأغلقت القوى الأمنية اللبنانية الطريق المؤدية إلى السفارة الأميركية ببوابات حديدية زنّرتها بأسلاك شائكة، تمكّن عدد من المتظاهرين من نزعها قبل أن ترد القوى الأمنية برش رذاذ حار على وجوههم.

ووفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية في كانون الأول/ ديسمبر 2017، استضاف لبنان 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيمًا، بينما تفيد تقديرات متداولة عن وجود نحو 500 ألف، ويعيش هؤلاء ظروفًا صعبة بسبب حرمانهم من حقوق عدّة بينها منعهم من العمل في قطاعات مهنية كثيرة ومن التملك.

وأقيمت مخيمات اللاجئين في لبنان إثر نكبة الفلسطينيين عام 1948 تزامنَا مع إعلان قيام دولة إسرائيل. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات. وتمارس الفصائل نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتحول بعض تلك المخيمات ملجأ لجماعات متطرفة ومجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى فصائل عسكرية متعددة المرجعيات.