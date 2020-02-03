أوكرانيا ترفض تعويضات إيران الضئيلة لضحايا الطائرة

الإثنين 3 فبراير 2020

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي.



وأضاف زيلينسكي لمحطة "1+1" التلفزيونية الأوكرانية: "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة.. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

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وأصاب صاروخ الطائرة في الثامن من الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث.

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا من بينهم 11 أوكرانيا.