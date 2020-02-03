- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وميركل يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل
محمد بن زايد وميركل يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا
الإثنين 3 فبراير 2020
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.
كما بحث الجانبان خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرضا القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا الشقيقة على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرا، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وميركل يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.