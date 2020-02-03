الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أفادت قيادة الجيش اللبناني بأن زورقاً حربياً اسرائيلياً خرق، بتاريخ 2/2/2020 الساعة 4.50، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متراً ولمدة 4 دقائق.
وعند الساعة 5.20، خرق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة، حيث أقدم عناصره على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية وإطلاق صفارات الإنذار لمدة 5 دقائق.
وأوضحت أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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