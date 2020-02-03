الوزير حتي غادر القاهرة متوجها إلى مدينة جدة

غادر وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، القاهرة، بعد مشاركته في اجتماع ​جامعة الدول العربية​ في العاصمة المصرية. وتوجه إلى مدينة جدة في السعودية، للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية ​منظمة التعاون الاسلامي​ الخاص بـ"صفقة القرن"، حيث سيلقي كلمة يؤكد فيها موقف لبنان الرافض للتوطين، والتزامه المبادرة العربية التي أقرت في العام 2002، والقائمة على أساس حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والتشديد على حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وعلى ضرورة اعادة كل الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها.

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