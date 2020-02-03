الان عون: أولوية الحكومة يجب أن تكون بإيجاد الحلول للأزمة المالية

أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​آلان عون​ أن "تكتل لبنان القوي هو أول من اقدم على اقتراح قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​"، مشيراً إلى أنه "بالطبع يمكن أن نستعيد تلك الأموال ومحاسبة الفاسدين بهمة ​القضاء​".

واعتبر أنه على القضاء أن يقوم بواجبه تجاه جميع القضايا وأهمها في تنفيذ قانون إستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة من يثبته التحقيق فاسداً"، معتبراً أن "الإصلاح مطلوب حتى في القضاء".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت عون إلى أن "أولوية الأولويات في ​الحكومة​ هي إيجاد حلول ومخارج للأزمة المالية، وإيقاف ​العجز​ عموماً و عجز ​الكهرباء​ وهيكلة ​الدين العام​ خصوصاً وفي أسرع وقت، ومن بعدها البدء في قرارات تطوير النظام الإقتصادي".

واعتبر عون أن ​البيان الوزاري​ جيد ولكن يحتاج إلى كثير من العمل والجدية من قبل الجميع.

